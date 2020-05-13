Çikolatayı Marmara, şekerlemeyi Doğu Anadolu tüketiyor

Geçtiğimiz yıl toplam ikramlık çikolata ve şekerleme pazarının 42 bin ton ve 1 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştığını belirten Ülker Türkiye CMO’su Aslı Özen Turhan, büyümenin yüzde 16 olduğunu ifade etti.



Ülker Türkiye CMO’su Aslı Özen Turhan

Bu sene içinde bulunduğumuz durum sebebiyle Ramazan Bayramı’na farklı şekilde hazırlandıklarına dikkat çeken Ülker Türkiye CMO’su Aslı Özen Turhan, internetten alışverişin daha yoğun kullanıldığı bu döneme özel bir yaklaşım sergilediklerini dile getirdi.

Turhan, tüketicilerin uzakta yaşayan ya da ziyaretlerine gidemedikleri sevdiklerine bayramda gönderebilmeleri için çikolata ve şekerleme hediyelik ürünlerine yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi.



Ülker'in 2019’da toplam hediyelik ve ikramlık çikolata pazarında ciro bazında yüzde 33, ton bazında yüzde 30,2 pazar payına ulaştığını kaydeden Turhan, toplam pazaarın ise geçtiğimiz yıl 42 bin ton ve 1 milyar TL'ye yükseldiğini kaydetti.

Turhan, "Hediyelik ve ikramlık çikolata pazarı tonajda yüzde 16 büyüdü. Bu büyümenin 6 puanlık bölümü Ülker’den geldi. Böylece büyümeye en fazla katkı sağlayan marka olduk" dedi.



Turhan'ın verdiği bilgiye göre hediyelik ve ikramlık çikolatanın en fazla tüketildiği bölge yüzde 29 ile Marmara, şekerlemenin ise yüzde 45.7 ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu oldu.

Hediyelik ve ikramlık çikolatada diğer bölgeler İç Anadolu yüzde 23, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yüzde 18, Ege yüzde 12, Akdeniz yüzde 11, Karadeniz yüzde 7 olarak sıralandı.

Hediyelik ve ikramlık şekerleme tüketiminde ise İç Anadolu yüzde 16.4, Marmara yüzde 16.1, Ege yüzde 8.3, Akdeniz yüzde 8.2, Karadeniz yüzde 5.4 olarak sıralanıyor.

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