Çinli inşaat devi Evergrande iflasın eşiğinde

Küresel piyasalar Çinli Evergrande şirketine ilişkin belirsizlikler, devam eden tedarik sorunları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin yol haritasını açıklayacağı endişesiyle yeni haftaya satıcılı başladı.



Dünya genelinde bu hafta birçok merkez bankasının para politikası toplantısı bulunurken, bazı bankaların artan enflasyon baskılarıyla şahinleşebileceği endişesi risk iştahını azaltıyor.



Çinli Evergrande şirketinin bu hafta ödemesi gereken 100 milyon doları aşkın tahvil ödemesi ise Asya'da pay piyasalarını baskılayan etkenler arasında başı çekiyor.

Asya hisse senetleri haftaya bölge genelinde birçok borsanın tatil olmasıyla düşük hacimli başladı.

Çin, Japonya ve Güney Kore piyasalarında bugün resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmiyor. Açık olan Hong Kong pay piyasasında ise düşüşler yüzde 3'ü aştı.



Çin'in hızlı büyüme ivmesinin gayrimenkul sektörü tarafındaki önemli oyuncusu Evergrande finansman akışı kesilmeye başlayınca zora girdi. Bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan Evergrande şirketinin bu hafta ödemesi gereken borçlara ilişkin belirsizlikler endişeleri artırırken, Çin'de devam eden regülasyon adımları da risk unsuru oluşturmaya devam ediyor.