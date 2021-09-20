Çinli inşaat devi Evergrande iflasın eşiğinde

Çinli dev gayrimenkul şirketi Evergrande iflasın eşiğinde. Bunun bir domino etkisi yapabileceği dile getiriliyor. Çinli Evergrande'in hisseleri yüzde 20 değer kaybetti. Şirketin perşembe günü 83,5 milyon dolarlık tahvil ödemesi var. Bu ödemenin yapılıp yapılmayacağı kritik önemde olacak.

NTV Haber 20.09.2021 - 09:35

Çinli inşaat devi Evergrande iflasın eşiğinde

İlişkili Haberler

Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Eylül 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Eylül 2021 dolar - euro fiyatları)

Küresel piyasalar Çinli Evergrande şirketine ilişkin belirsizlikler, devam eden tedarik sorunları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin yol haritasını açıklayacağı endişesiyle yeni haftaya satıcılı başladı.

Dünya genelinde bu hafta birçok merkez bankasının para politikası toplantısı bulunurken, bazı bankaların artan enflasyon baskılarıyla şahinleşebileceği endişesi risk iştahını azaltıyor.

Çinli Evergrande şirketinin bu hafta ödemesi gereken 100 milyon doları aşkın tahvil ödemesi ise Asya'da pay piyasalarını baskılayan etkenler arasında başı çekiyor.

Asya hisse senetleri haftaya bölge genelinde birçok borsanın tatil olmasıyla düşük hacimli başladı.

Çin, Japonya ve Güney Kore piyasalarında bugün resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmiyor. Açık olan Hong Kong pay piyasasında ise düşüşler yüzde 3'ü aştı.

Çin'in hızlı büyüme ivmesinin gayrimenkul sektörü tarafındaki önemli oyuncusu Evergrande finansman akışı kesilmeye başlayınca zora girdi. Bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan Evergrande şirketinin bu hafta ödemesi gereken borçlara ilişkin belirsizlikler endişeleri artırırken, Çin'de devam eden regülasyon adımları da risk unsuru oluşturmaya devam ediyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...