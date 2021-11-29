Çinli teknoloji devinden elektrikli araç yatırımı

Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi, başkent Pekin'de yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip elektrikli araç fabrikası kuracağını açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 29.11.2021 - 10:27

Çinli teknoloji devinden elektrikli araç yatırımı

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Elektrikli araç sektörünün her geçen gün büyümesiyle, şirketler yatırımlarını açıklamaya başladı.

merkezli teknoloji şirketi , kuracağı yeni elektrikli araç fabrikasını duyurdu.

Başkent Pekin’de yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip tesisin 2024 yılı itibarıyla seri üretime geçmesinin beklendiği bildirildi.

Tesisin iki aşamalı olarak inşa edileceği belirtilirken, Xiaomi'nin bölgeye otomobil biriminin genel merkezini, Pekin Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'ndeki satış ve araştırma ofislerini de kuracağı aktarıldı.

Geçtiğimiz Mart ayında Xiaomi, 10 yıl boyunca kuracağı elektrikli araç (EV) bölümüne 10 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt edeceğini söylemişti.

Şirketin, EV ünitesinin işletme kaydını Ağustos ayı sonlarında tamamladığı vurgulanmıştı.

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