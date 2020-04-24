Corona virüs salgını Türk fındığına yaradı

Türkiye’nin üretim kaleminde çok önemli bir yere sahip olan fındığın fiyatı serbest piyasada 25 lirayı buldu.



Dünya fındık üretim alanlarının yüzde 75’ini elinde bulunduran Türkiye, ihracatta da dünya lideri konumunda bulunuyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli bitkisel ürünlerinden olan fındıkta Türkiye, yılda ortalama 500 bin ton üretim yaparken iç piyasalarda da son dönemlerde hareketlilik yaşanıyor.

Corona virüs dolayısıyla evlerine çekilen insanların kuru yemişlere taleplerinin artmasının ardından, fındık fiyatında da hareketlenme yaşandı. Kabuklu fındığın kilosu serbest piyasada 25 lirayı gördü.



Fındık Analisti Ekonomist Bilal Can Yahşi yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hasat döneminde fındık 16 TL’den fiyat açmıştı. Bununla birlikte 15 Ekim tarihinde Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi üreticinin fındığını 17 TL’den satın almaya başlamıştı. Şu anda fındık fiyatı 25 TL’yi buldu" dedi.

"İHRACAT İKİ KATINA ÇIKTI"



Salgın nedeniyle ihracat rakamlarının düşük beklendiğini hatırlatan Yahşi, "Beklenin aksine Avrupa'da yaşayan insanlar salgın yüzünden evlerine kapandılar ve fındık kreması ürünlerinin tüketimi arttı, böylelikle geçen mart ayında ihracat seviyesinin önceki yılların iki katına çıktığı görüldü" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİM YÜZDE 30 AZALABİLİR"

Yahşi, mevsimsel sıkıntılar nedeniyle önümüzdeki dönemde fındık üretiminde yüzde 30 civarında bir azalma olabileceğini de sözlerine ekledi.



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