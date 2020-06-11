Credit Suisse altın için tahminlerini yükseltti

Credit Suisse, düşük ve negatif getiriler, zayıflayan dolar ve hükümetlerin mali teşviklerinin er ya da geç enflasyona yol açacağı beklentilerinin altın fiyatlarına destek vereceğini öngörerek fiyat tahminlerini yükseltti.



Üçüncü çeyrek için ortalama altın fiyatı tahminini 1.560 dolar/ons seviyesinden 1.750 dolar/ons seviyesine çıkaran Credit Suisse, dördüncü çeyrek için beklentisini de 1.600 dolar/onsdan 1.775 dolar/ons seviyesine çekti.



Dünya'nın haberine göre, 2021 yılı için ortalama fiyat beklentisini de 1.600 dolar/ons seviyesiden 1.800 dolara yükselten Credit Suisse, "Eğer ABD Hazine kağıdı getirileri 100 baz puan seviyesinin altına düşer ise fiyatlar bu tahminlerimizi aşabilir" değerlendirmesini de yaptı.

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