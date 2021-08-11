Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2021 yılı fındık alım fiyatlarını açıkladı.

Erdoğan, "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır" dedi.

Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı, fındık üreticilerine kilogramda 2 lira mazot ve gübre desteği verildiğini hatırlattı.



Erdoğan, "Nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor" diye konuştu.

