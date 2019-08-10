Danimarka'nın üçüncü büyük bankası olan Jyske Bank, konut kredisinde ilginç bir adıma imza attı. Eksi 0.5 faiz ile konut kredisi sunan banka ev almak isteyenlere çektiği kredinin üstünde para verecek.

Business Insider'da yer alan habere göre, Danimarka'nın 3 büyük bankasından biri olan Jyse Bank, bu hafta içinde 10 yıllık sabit faiz ile konut kredisini eksi 0.5 faiz imkanı sunarak vereceğini duyurdu.

Örneğin, Danimarka'dan 1 milyon dolar değerinde ev satın alan bir kişi 10 yılın sonunda bankaya 995 bin dolar ödeyecek.

Uzmanlar ise burada kesilen harçları belirterek faiz negatif dahi olsa konut kredisi çeken kişinin her koşulda bankaya aslında aldığından daha fazlasını ödediğini ifade ediyor.

"BORÇ ALMAK HİÇ BU KADAR UCUZ OLMAMIŞTI"



Danimarka'da bu faiz oranlarında konut kredisi sunan tek banka, Jyske Bank değil. Ülkenin en büyük bankası olan Nordea Bank, yatırımcılara 20 yıllık sabit faizle yüzde 0 fazili konut kredisi sunuyor.

Ekonomi kanalı olan Bloomberg de geçtiğimiz günlerde, bazı Danimarka bankalarının 30 yıllık konut kredisine yüzde 0.5 faiz koyduğunu duyurdu.

Nordea Bank'ın analistlerinden Lise Nytoft Bergmann söz konusu uygulama için "Borç almak hiç bu kadar ucuz olmamıştı" yorumunda bulundu.

BÜYÜK KAYIP KORKUSU BANKALARI NEGATİF FAİZE İTİYOR

ABD-Çin ticaret savaşı, Brexit ve Avrupa ülkerinde yaşanan ekonomik yavaşlamanın bir sonucu olarak bankaların negatif faize 'razı' olduğunu ifade eden Bergmann, "30 yıl boyunca yüzde 0.5 faiz karşılığı borç vermeye istekli yatırımcılar olması, aslında nahoş bir düşünce. Bu, finansal piyasalardaki durumun yatırımcıları ne kadar tedirgin ettiğinin apaçık bir göstergesi. Dahası bu durumun çok uzun bir süre de düzelmeyeceğini umuyorlar" değerlendirmesini yaptı.



KONUTTA FAİZ YÜZDE 1'İN ALTINA İNDİ (VIDEO)

