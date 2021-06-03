David Beckham’dan elektrikli araç yatırımı

İngiltere hükümetinin 2030 yılı itibarıyla fosil yakıtlı araç üretimini durdurma kararı sonrası, ülkede elektrikli araçlara verilen önem her geçen gün artıyor.



Elektrik araç yatırımlarının her geçen gün arttığı ülkede eski futbol yıldızı David Beckham da elektrikli araç endüstrisine yatırım yaptı.



Eski Manchester United ve Real Madrid’li yıldız futbolcu Beckham, Rolls-Royce, Jaguar ve Range Rover araçlarının restorasyon ve elektrifikasyon işlemlerini gerçekleştiren Lunaz şirketinin yüzde 10 hissesini aldı.



2019’DA ÜRETİME BAŞLADI



2019 yılında üretime başlayan Lunaz, dünyanın ilk tam elektrikli klasik Range Rover, Jaguar, Bentley ve Rolls-Royce modellerini geliştirirken bu araçları 482 kilometreye kadar menzil sunabilen büyük kapasiteli pillerle destekledi.



Bu yeni yatırımın ardından Lunaz, endüstriyel araçların geri dönüşüm ve elektrifikasyonunu genişletmeyi planladığını duyurdu. Firma, bunu yaparak, bir araçtaki mevcut ağırlığın ve gömülü karbonun yüzde 70'ine kadar ömrünü uzatacağını ve yeni araç alma ihtiyacını değiştirerek operatörlerin ek maliyetlerinden tasarruf edeceğini iddia etti.



‘İNGİLİZ YARATICILIĞINI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDİYOR’



Satın alma ile ilgili konuşan Beckham, “Lunaz, hem teknoloji hem de tasarımda İngiliz yaratıcılığını en iyi şekilde temsil ediyor” derken “En güzel klasik arabalardan bazılarını geri dönüşüm ve elektrifikasyon yoluyla restore etme çalışmaları nedeniyle şirket beni çekti” ifadelerini kullandı.



Beckham, "David Lorenz ve birinci sınıf mühendislerden oluşan ekibi çok özel şeyler inşa ediyor ve ben onların büyümesinin bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum" dedi.



Lunaz, Beckham'ın kişisel yatırım aracı DB Ventures aracılığıyla şirkete yatırım yaptığını da sözlerine ekledi.



Futbolu bıraktıktan sonra çeşitli iş kollarında yatırımlar yapan David Beckham, ABD MLS ekiplerinden İnter Miami takımını satın almıştı.