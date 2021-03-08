Deniz Ventures ilk yatırımını Midas'a yaptı

Deniz Ventures, Türk ve ABD hisse senetlerine kolay ve komisyonsuz yatırım imkanı sağlayan Midas uygulamasına 1 milyon dolar yatırım yaptı.

DenizBank Dijital Kuşak Bankacılığı ve Deniz Akvaryum İnovasyon & Girişimcilik Merkezi Grup Müdürü Gürhan Çam, yaşadığımız çağın ekosistem anlayışı üzerine inşa edildiğinin bilinciyle, ülkedeki girişimcilik ortamını desteklemeyi öncelikleri olarak değerlendirdiklerini belirtti. Çam, "Deniz Ventures ile hem kurumumuzdaki hem Türkiye’deki girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Ülkemizdeki girişimcilik potansiyeline çok güveniyoruz. Özellikle küresel salgının ardından tüm dünyaya ihracat yapacak bu potansiyele destek olma hayali bizi heyecanlandırıyor. İlk yatırımımızı Midas ile gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.



Midas CEO’su Egem Eraslan da yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu:



“Deniz Ventures ve DenizBank iş birliği ile en güvenli yatırım deneyimini hedefliyoruz. Bu yatırım banka standartlarında güvenliği hedefleyen Midas için büyük bir adım oldu. Tüm kullanıcılarımız için hem Türkiye’de hem de ABD’de hesap sigortası sağlıyoruz. DenizBank ile olan iş birliğimiz sayesinde güvenliği bir adım daha öteye taşıdık."