Denizlerdeki av sezonu 1 Eylül'de başladı. Aylardır hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, ‘Vira Bismillah' diyerek denizlere açıldı.



15 Nisan tarihinde başlayan yasağın 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte balıkçılar en çok istavrit avlamaya başladı.

Geçtiğimiz yıl balıkçıların yüzünü güldüren ve oldukça fazla avlanan palamut, bu yıl kendini göstermese de bazı balıkçı tezgahlarında ilk kez yerini almaya başladı.



Geçtiğimiz yıl yaklaşık bir kilogramlık palamut balığı 7-10 lira gibi fiyata satılırken, bu sezon ise 300 gramlık palamudun tanesi 20 liradan müşterilere sunuluyor.

Ordulu balıkçılardan Aziz Ceylan, sezonun hareketli geçtiğini ve vatandaşların balığa talep gösterdiğini ifade etti. Sezon başında çıkması gereken palamut balığının yeni görüldüğünü söyleyen Ceylan, “Tezgahlarımızı ufak da olsa süslemeye başladı. Balık çeşidi çok fazla, fiyatlar da gayet normal” dedi.



Palamut balığının devamının gelmeyeceğini ancak ekim ayı ortalarında bir ihtimal de olsa görülebileceğini belirten Ceylan, “O tarihten sonra daha kimse bir şey beklemesin. Geçen yıl çok boldu, bu yıl hiç yok. Çinekopların yüzünü görmeye başladık. Bu sene denizde palamut olmadığı için hamsi bolluğu var. Mart ayına kadar hamsi satılır” şeklinde konuştu.



"300 GRAMLIK PALAMUT 20 LİRA"



Balıkçı Azizi Ceylan, “Şu anda palamut balığının tanesi 20 lira, 300 gram geliyor, kilogramı 60-70 arasına satılıyor. Geçen yıl ise bir kilogramlık balıkların tanesi 7-10 liraya satıldı. Yarım kilogramlık balıklar ise 5 liraya satıldı” ifadelerini kullandı.