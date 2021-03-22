Devalüasyon nedir? (Devalüasyon dalgalı kur rejiminde olur mu?)

Türkiye'nin 2001 krizi sonrası dalgalı kura geçmesiyle "devalüasyon" kelimesi ekonomi gündeminden çıkmıştı. Ancak dolar kurundaki ani yükselişler ve Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybetmesiyle 'devalüasyon' terimi Google aramalarında tekrar yerini aldı.

Dolar dün gece 8,47 seviyelerini görerek rekor kırdı.

Borsa İstanbul Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'ni devreye soktu.

PEKİ DEVAÜLASYON NEDİR?



Ekonomist Mahfi Eğilmez'in tanımına göre devalüasyon: "Bir ülkenin ulusal parasının yabancı ülkelerin ulusal paraları karşısında değişim değerinin (parite) idari bir kararla düşürülmesi eylemine devalüasyon denir. Devalüasyon sabit kur rejiminde uygulanan bir karardır. Dalgalı kur rejiminde oranın değeri piyasada her gün değişir."

DALGALI KURDA DEVALÜASYON OLMAZ

Sabit kur rejimi uygulayan ülkelerde bir sabah aniden dövizde yaşanan büyük değişimlere de (Yüzde 25-30 gibi) "devalüasyon" deniyor. Türkiye uzun süredir dalgalı kur rejiminde olduğu için bir anda "devalüasyon" yaşamıyor ancak günlük olarak TL'nin düşüşüyle zamana yayılmış bir değer kaybı söz konusu...