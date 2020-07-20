Devren kiralık dükkan ilanları arttı

Corona virüs salgını nedeniyle satışlarda tarihi düşüşler yaşayan işyerlerinde kapanmalar başladı.

İstiklal Caddesi, Kadıköy gibi en işlek caddelerde yıllardır hizmet veren hazır giyim markaları şubelerini kapatırken, esnaf ve sanatkâr tarafında ise devir ilanları hızlı artışa geçti.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, temmuz ayına ait ilk 15 gününde satılık işyeri ilanı bir önceki yılın aynı döneminde göre yüzde 51 arttı.

Söz konusu artış oranı haziran ayında ise yüzde 77 olarak gerçekleşmişti. TESK verilerine göre haziran ayında 7 bin 222 esnaf kepenk kapattı.

Öte yandan yeni iş yeri başvuruları da hızlı düşüşe geçti.

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