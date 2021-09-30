Dijital dönüşümde şirketlerin yükünü hafifleten platform: Panorama

İş dünyası Endüstri 4.0’ı konuşurken pandemiye yakalandı. Üretimden depolamaya, tedarikten lojistiğe, satış ve pazarlamadan finansa, şirketler her alanda değişmeye başladı ve dijital dönüşümün bir tercih değil zorunluluk olduğu gözlendi.

Pandemi döneminde bazı yeni yatırım kararları askıya alındı ama dijital dönüşüm projeleri hız kesmeden devam etti. Univera Genel Müdürü Merthan Kaleli, pandeminin gölgesinde dijital dönüşüm, teknoloji sektörü ve Univera hakkında konuştu.

İzmir merkezli kurumsal teknoloji çözümleri şirketi Univera’nın Genel Müdürü Merthan Kaleli, pandemiyle birlikte yüzde 50 uzaktan erişimle hibrit çalışma modeline geçtiklerini söyleyerek, "Pandemi sürecinin tüm şirketlere getirdiği çok temel 2 değişim oldu; birincisi organizasyonel değişimle yeni normale mümkün olduğunca hızlı ve sorunsuz bir şekilde uyum sağlayabilmek. Diğeri ise müşteri gerekliliklerine cevap verecek çevikliğe ulaşabilmek. Bu durum, bizim gibi teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketler için de geçerli” dedi.



"PANDEMİ YAZILIM GELİŞTİRMENİN EN YOĞUN OLDUĞU DÖNEM"



Dijitalleşmenin ticari temelleri oluşturan bir iş modeline dönüştüğünü söyleyen Kaleli, "Yaşanan bu değişim, satış, servis ve lojistik konularındaki dijitalleşme hizmetlerinde kayda değer ilgi artışını beraberinde getirdi. Çünkü herkes yüzünü dijitale döndü. Danışmanlık şirketi McKinsey tarafından yapılan bir araştırma, da bunu kanıtlar nitelikte: B2B alıcılarının yaklaşık üçte ikisi dijital etkileşimlerin artık geleneksel etkileşimlere göre öncelikli olduğunu belirtiyor" dedi.

Kaleli sözlerine şöyle devam etti: "Teknoloji odaklı birçok sektör dijitalleşmeyi desteklerken, hayati bir faaliyet olan yazılım geliştirme olmadan bunun mümkün olamayacağını söylemek gerekir. Keza Univera için de pandemi süreci, yazılım geliştirmenin en yoğun olduğu dönemdi, halen de devam ediyor. Yıl sonunda yeni inovasyon ve yazılımlarımızın güncel sürümlerini pazara sunacağız."



TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER PAKETLENMEYE BAŞLADI



Genel Müdür Kaleli, Univera’nın tüm yazılım çözümlerinin üzerinde koştuğu Panorama platformu hakkında da bilgi verdi: “90’lardan önce yazılım, bir kuruma ya da küçük gruplara özgü ihtiyaçlara göre geliştirilen özelleştirilmiş bir hizmetti.

Her yazılım özgün bir proje olarak hazırlanırdı ve bu pahalı bir durumdu. Oysa bilgi teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bilişim hizmetleri de yerini gitgide birden fazla tüketicinin ihtiyacına karşılık gelen ürünleşmiş yazılımlara bıraktı. Başka bir deyişle, teknolojik çözümler paketlenmeye başladı. Univera bünyesinde geliştirilen Panorama platformu, şirketlerin satış, lojistik ve servis iş süreçleri için 6 farklı çözüm sunuyor. Tedarik, üretim, depo, lojistik, satış, iş ortağı, saha ekipleri ve servis iş ortakları yönetimi süreçleri, Panorama çözümleriyle ayrı ayrı yönetebileceği gibi, tüm bu süreçleri uçtan uca tek bir çözüm gibi Panorama ile dijitalleştirmek de mümkün oluyor."



"HİZMET GÜVENCESİ SUNUYORUZ"



Merthan Kaleli, Univera’nın uzmanlaştığı sektörler hakkında da bilgi verdi: “Hızlı tüketim ürünleri, lojistik, üretim, savunma sanayi, enerji, bilgi teknolojileri, telekomünikasyon, inşaat, yapı malzemeleri, perakende ve otomotiv sektörlerine özel geliştirdiğimiz projelerimizle yazılım ve hizmet becerilerimizi bu sektörlerde derinleştirmeye devam ediyoruz.

Müşterilerimize sağladığımız en önemli avantaj, uzun yıllara dayalı sektörel bilgi birikimimizin ışığında sunduğumuz hizmet güvencesi.”



"EN ÖNEMLİ DEĞİŞİM LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE"



Panorama platformunun şirketlerin satış, lojistik ve servis yetkinliklerini artırmaya odaklandığını söyleyen Kaleli, “Gelişmiş teknolojileri daha iyi ve daha akıllı yazılımlar kullanarak işletme maliyetlerini kayda değer oranlarda azaltıp, verimliliği en hızlı sağlayabileceğimiz uzmanlığın satış, servis ve lojistik alanlarındaki dijitalleşme çabalarından geçtiğini gözlemledik ve bu alanlarda uzmanlaşmayı seçtik” diye konuştu.

Pandemide en önemli değişimlerin lojistik sektöründe ve çevrimiçi satışlarda yaşandığını söyleyen Genel Müdür, “Tedarik zinciri kesintileri ve karantinalar lojistik şirketlerini çok ciddi etkiledi. Operasyonel kısıtlamaların teslimat gecikmelerine, sıkışıklığa ve daha yüksek navlunlara yol açtığını gözlemledik. Ancak tüm segmentler eşit şekilde etkilenmedi. E-ticarete hizmet veren lojistik şirketleri, tüketiciler temel ihtiyaçları için çevrimiçi alışverişleri tercih ettikçe, artan faaliyetleriyle birlikte iş süreçlerini geliştirme doğrultusunda hareket etti” dedi.



"P8 ŞİRKETLERİN YÜKÜNÜ HAFİFLETİYOR"



Kısa bir süre önce Panorama’nın 8. versiyonunun yayınlandığını hatırlatan Univera Genel Müdürü Merthan Kaleli, sözlerine şöyle devam etti: “Panorama 8 (P8) altyapı teknolojisinden ekran tasarımına kadar uçtan uca yeni bir sistem sunuyor. Son teknolojik araçlarla donanan P8, müşterilerimizin iş süreçlerine hız ve verimlilik katıyor. P8’in tüm geliştirme ve fonksiyonları dijital dönüşüm yolculuğunda şirketlerin yükünü hafifletmek üzere tasarlandı."



ÇOK KANALDA VERİ VE DENEYİM YÖNETİMİ



Veri yönetiminin önemine değinen Kaleli, “Geçmiş verilere dayalı olarak gelecekteki sonuçların olasılığını belirlemek için verilerin, istatistiksel algoritmaların ve makine öğrenmesi tekniklerinin kullanıldığı bir tahminleme modülü olan FortuneTeller ürünümüzle, şirketlerin satış verilerini analiz ederek mevcut durumu görebilmelerini sağlıyor ve ileriye dönük stratejik kararlar almalarına yardımcı oluyoruz” dedi.

Çok kanaldan satış yapan şirketlerin, tek sistem üzerinden iş ortaklarının bilgilerini, satış rakamlarını görüp yönetmelerini sağlayan EnRoute ürünü hakkında da bilgi veren Kaleli, “Bir satış gücü otomasyonuyla şirketlere çözüm sunuyoruz. Perakende satış noktalarındaki satış koşullarının, ana şirketin üst yönetimince denetlenebilmesi, tüm satış noktaları bazında verilere hakim olunabilmesi, mevcut verilerden gerekli analiz ve değerlendirmelerle sağlıklı yönetsel kararlara ulaşılabilmesi gibi çok geniş kapsamda kullanıcılara fayda sağlıyor” dedi.



İZMİR TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLACAK



Univera’nın henüz Türkiye’ye internetin dahi gelmediği 1992’de kurulduğuna değinen Genel Müdür, “4 kişiyle başladığımız yolculuğumuzu, bugün İzmir ve İstanbul ofislerimizde 200 kişilik organizasyonumuzla sürdürüyoruz. Ar-Ge merkezimizde yüzde 100 yerli ve milli yazılımlar geliştiriyoruz” dedi.

Son yıllarda İzmir merkezli teknoloji şirketlerinin başarılarıyla öne çıktıklarına dikkat çeken Kaleli, “Ülkemizin bilişim sektöründeki gelişiminde İzmir’in rolü giderek artıyor. Türkiye’nin gelecek dönem bilişim projelerine öncülük eden İzmir Teknoloji Üssü gibi projeler ve Ege Bölgesi’ndeki üniversitelerin artan teknoloji becerileri ile artan istihdam fırsatları, İzmir’in Türkiye’nin en önemli teknoloji yatırım bölgelerinden biri olmasına hizmet ediyor" diye konuştu.