Doğalgaz fiyatlarına yüzde 1 zam yapıldı

Doğalgazda konut, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone grupları için nisan ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde yüzde 1 artışa gidildi.



Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, nisan ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.



Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, martta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla bin metreküp doğalgaz için bin 302 lira 475 kuruş, sanayi ve elektrik üretim santralleri için bin 456 lira 845 kuruş olarak belirlendi.



Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

