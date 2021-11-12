Dolar kaç TL? (12 Kasım 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru rekor tazeledi. Kur, 9,98 seviyesini de aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

İstanbul serbest piyasada dolar 9,9720 liradan, euro 11,4170 liradan güne başladı.



Serbest piyasada 9,9700 liradan alınan dolar, 9,9720 liradan satılıyor. 11,4150 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 11,4170 lira olarak belirlendi.



ABD'de 1990'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkan enflasyon sonrasında doların gücünü koruması içeride de yukarı yönlü harekete neden oldu.



Bunun yanında Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta perşembe günü yapacağı toplantı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.



Merkez Bankası son iki toplantıda toplam 3 puan indirime gitmişti.

