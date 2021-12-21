Dolar kuru bugün kaç TL? (21 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, pazartesi günü kabine toplantısı öncesinde 18 seviyesini aşarak tarihi zirveyi yeniledikten sonra TL'yi özendirici önlemlerin açıklanmasıyla geriledi.



Dün tüm zamanların en sert düşüşlerini yaşayan dolar kuru bu sabah 11,09'a kadar geriledikten sonra 13,10 seviyelerinde seyrediyor.

Euro/TL ise 15,58 civarında işlem görüyor.

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BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,30 artışla 2.103,56 puandan başladı.



Bankacılık endeksi yüzde 8,17 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,33 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 2,19 ile metal ana sanayi oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI



Döviz kurlarında atak devam ederken, döviz mevduatının çözülmesi ve yastık altını ekonomiye kazandırmak amacıyla sürpriz bir hamle geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı. Erdoğan, "Vatandaşımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak" dedi.

Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalara da doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verileceğini açıkladı.