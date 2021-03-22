Dolar kuru bugün kaç TL? (22 Mart 2021 dolar - euro fiyatları)

20 Mart Cuma gecesi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

8 Kasım 2020'de Murat Uysal'ın yerine göreve getirilen Ağbal göreve gelmesinin ardından geçtiğimiz yıl kasım ve aralık aylarında 675 baz puan faiz arttırımı gerçekleştirmişti.

Yeni yılda ocak ve şubat aylarında faiz arttırımına gitmeyen Ağbal yönetimindeki Merkez Bankası geçtiğimiz perşembe günü 200 baz puanlık bir faiz arttırımı kararı daha almıştı.

Kararın ardından ilk fiyatlamalarda sığ işlemlerde dolar/TL yükselişe geçerek 8,47 seviyelerini gördü.

Yeni haftanın ilk işlem gününde ise 8,07 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro 9,60, sterlin ise 11,2 lira.

TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı dün illikit piyasada yüzde 16'yı aştıktan sonra bu sabah itibarıyla yüzde 11.5 seviyesinde. Dolar/TL karar öncesi Cuma günü son işlemlerde 7.2185 seviyesindeydi.



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