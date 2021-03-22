Bakan Elvan'dan "Serbest piyasa mekanizmasından taviz verilmeyecek" mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Lütfi Elvan, "Makroekonomik çerçeve enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecek" dedi.  Elvan, "Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz. Serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejimine kararlılıkla devam edilecek" ifadelerini kullandı.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 22.03.2021 - 09:18

Bakan Elvan'dan "Serbest piyasa mekanizmasından taviz verilmeyecek" mesajı

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yeni hafta öncesi piyasalara mesajlar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, makroekonomik istikrarın ön koşullarının fiyat istikrarı ve finansal istikrar olduğunu bildirdi.

Bu alanlarda istikrar olmaksızın, güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmanın mümkün olmayacağına işaret eden Elvan, "Uygulamakta olduğumuz 'enflasyonda düşüşü önceliklendiren' makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsediklerini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Reform paketimizde yer alan eylemler de yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır."

MERKEZ BANKASI'NDAKİ GÖREV DEĞİŞİMİ

Merkez Bankası, geçtiğimiz perşembe yaptığı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yeni faiz kararını açıklamıştı. Banka, haftalık faizi yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltmişti. 

Cuma gecesi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı. Ağbal, 8 Kasım 2020 tarihinde Murat Uysal'ın yerine getirilmişti. 

Naci Ağbal'ın yerine gelen isim ise Şahap Kavcıoğlu oldu.

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