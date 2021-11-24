Dolar kuru bugün kaç TL? (24 Kasım 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 24 Kasım 2021 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum, güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Haberler - ntv.com.tr 24.11.2021 - 17:47

Dolar kuru bugün kaç TL? (24 Kasım 2021 dolar - euro fiyatları)

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Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirve

Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirve

Eylül ayından bu yana kesintisiz olarak değer kaybını sürdüren Türk Lirası, dün tarihinin en sert kayıplarından birini yaşadı. Gün içesisinde 2,15 lira yükselen dolar/TL'de değer kaybı bir ara yüzde 18'in üzerine çıktı.

Gün içinde en yüksek 12,85'i gören dolar kuru öğleden sonra 12 seviyesinin altına inmesinin ardından 12,14 civarında seyrediyor.

Tarihi zirvesini 15,20'ye taşıdıktan sonra akşam saatlerinde yönünü 14,50'nin altına çeviren euro/TL de 13,57 seviyelerinden el değiştiriyor.

İngiliz Sterlini ise 16,136 seviyelerinden işlem görüyor. 

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MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Merkez Bankası, dün akşam Türkiye piyasaları kapandıktan sonra döviz kurlarındaki aşırı oynaklığa ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Merkez Bankası’nın uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü olmadığı belirtilirken şöyle denildi:

" piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve ABD'nin üçüncü çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran uzmanlar, söz konusu verilerde enflasyonist etkilerin gözlemleneceğini ve para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

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