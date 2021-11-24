Gram altın fiyatları bugün kaç TL? 24 Kasım 2021 güncel çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı 697 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 1.142 lira, Cumhuriyet altını 4.694 liradan satılıyor. 24 Kasım 2021 anlık ve güncel altın fiyatları...

Haberler - ntv.com.tr 24.11.2021 - 15:14

Gram altın fiyatları bugün kaç TL? 24 Kasım 2021 güncel çeyrek altın fiyatları

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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 697 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 11,5 üzerinde 738,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 697 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1.142 lira, Cumhuriyet altını da 4.694 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.787 dolardan alıcı buluyor.

Uzmanlar, dünya genelinde artan enflasyon baskısı ve yeni tip corona virüs salgını nedeniyle para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini kaydetti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında para politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade eden uzmanlar, ayrıca ABD'nin üçüncü çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin de takip edileceğini söyledi.

Uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.850 dolar seviyelerinin direnç, 1.780 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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