Dolar kuru bugün ne kadar? (10 Nisan 2019 dolar - euro fiyatlarında son durum)

Dolar/TL dalgalanmaya devam ediyor.

Güne yatay başlamasının ardından dolar/TL, 5,69 civarında alıcı buluyor.

BAKAN ALBAYRAK EKONOMİDE YAPISAL DÖNÜŞÜM ADIMLARINI AÇIKLADI



Dün 5,64-5,71 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 5,6942'den tamamladı.



Euro/TL de 6,40 civarında işlem görüyor.



Uzmanlar, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun haber ve veri akışının takip edileceğini bildirdi.

Saat 14.45'te açıklanacak ECB faiz kararının ardından ECB Başkanı Mario Draghi'nin saat 15.30'da başlayacak basın toplantısı da yatırımcıların odağında olacak. Fed'in toplantı tutanakları ise saat 21.00'de yayımlanacak.



Avrupa Birliği'nin bugün başlayacak Liderler Zirvesi'nin de gündemi meşgul edeceğine işaret eden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,71'in direnç, 5,65'in destek konumunda olduğunu kaydetti.

ALBAYRAK: KIDEM TAZMİNATI REFORMUNU HAYATA GEÇİRECEĞİZ (VİDEO)

