Dolar kuru bugün ne kadar? (11 Aralık 2018 dolar - euro fiyatları)

Güne yatay başlamasının ardından dolar/TL 5,36-5,37 bandında işlem görüyor.

Cari denge, ağustos ve eylül aylarının ardından ekim ayında da 'fazla' verdi. Cari dengedeki fazla ekim ayında 2 milyar 770 milyon dolar oldu. Ekonomistler, 2,46 milyar dolar fazla bekliyordu.

TCMB'nin açıkladığı ekim ayı cari denge rakamlarının ardndan 5,32'nin üzerinde seyreden kur şu dakikalarda, yükselişe geçerek 5,37 civarında işlem görüyor.

Euro/TL de 6,11 civarında seyrediyor.

Uzmanlar, ticaret savaşına ilişkin ABD ve Çin yetkililerinden gelecek açıklamalar ile bugün Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, yurt içinde açıklanan cari işlemler fazlasının beklentileri aşmasının ardından TL’nin güçlenebileceğini dile getirdi.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,30'un altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,10 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyleyen uzmanlar, 5,35'in direnç olarak öne çıktığını ifade etti.



VİDEO: BÜYÜME YIL SONUNDA NE KADAR OLUR?