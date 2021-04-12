Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Nisan 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

12.04.2021 - 08:39

Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Nisan 2021 dolar - euro fiyatları)

PİYASALAR

Altın fiyatları bugün kaç TL? 12 Nisan 2021 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları bugün kaç TL? 12 Nisan 2021 güncel altın kuru fiyatları

Fed bu yıl faiz artıracak mı?

Fed bu yıl faiz artıracak mı?

Dolar/TL yeni haftaya yukarı yönde başladı. 

Geçtiğimiz hafta 8,15 seviyelerinde yatay seyirle başlayan dolar kuru bu sabah 8,18 liradan başladı. 

Euro ise aynı dakikalarda 9,72 lira seviyelerinde. 

Bu hafta yurtiçi piyasalarda gözler perşembe günü yapılacak olan  TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısında olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, başkanlığında ilk faiz kararı verilecek. 

Son toplantıda politika faizi 200 baz puan artışla yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltmişti.

Göreve geldikten sonra Bloomberg'in sorularını yanıtlayan Kavcıoğlu, “Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum” değerlendirmesinde bulunmuştu. 

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