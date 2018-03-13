Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Mart 2018 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL yönünü yukarı çevirirken, euro/TL rekor tazeledi.
Bankalararası piyasada dolar/TL 3,87'yi aşarak üç ayın zirvesine ulaştı.
Euro/TL tarihte ilk kez 4,79'un üzerine çıktı. Euro gün içinde 4,7910'a kadar yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldığını duyurdu. Haber sonrası doların euro karşısındaki kayıpları arttı. Euro/dolar paritesi 1,2385'e kadar yükseldi.
Piyasaların merakla beklediği ABD verisi sonrası dolardaki yükseliş frenlenmedi.. ABD'de TÜFE yubatta yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artarken, çekirdek TÜFE deyüzde 0,2 ile öngörüler doğrultusunda artış kaydetti.
Tahvil/bono piyasasında görülen yabancı ağırlıklı satış yönlü işlemler ile TL'de gelişmekte olan benzer ülke piyasalarından negatif ayrışma gözleniyor.
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Mart'tan itibaren Afrin kent merkezinin kuşatıldığını duyurdu.
Analistler teknik açıdan dolar/TL'nin 3,8880 seviyesinin direnç, 3,8250'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.
EURODA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?