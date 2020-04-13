Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Nisan 2020 dolar - euro fiyatları)

Küresel piyasalardaki satılıcı seyre paralel olarak yükselişini sürdüren dolar/TL, yeni haftaya 6,73 seviyesinde başladı.

Kur bugün 6,73 seviyesinde seyrediyor.



Euro/TL de 7,36 seviyesinde işlem görüyor.



Fed'in 2,3 trilyonluk yeni paketi ve IMF'in açıklamaları küresel piyasalardaki iyimser havayı destekledi.



Bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi bulunurken yurt dışında da ABD, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesiyle birlikte Hong Kong'ta piyasalar Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacak. Bu nedenle uzmanlar kurdaki hareketlerin daha sınırlı olabileceğini belirtiyor.



Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,60 seviyesinin destek, 6,80'in direnç konumunda izleneceğini bildirdi.

VİDEO: CORONA VİRÜS ÇALIŞANI NASIL ETKİLEDİ?

