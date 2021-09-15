Dolar kuru bugün ne kadar? (15 Eylül 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 15 Eylül 2021 günü 8,43 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Euro/TL ise 9,97'de seyediyor.

MB'DEN ZORUNLU KARŞILIK KARARI

Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı.

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TCMB, döviz hesapları için uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı ise yüzde 17 oldu.



Merkez Bankası son olarak 1 Temmuz tarihinde yabancı para zorunlu karşılık oranını yine 200 baz puan arttırmıştı. Bu kararla piyasadan 2 virgül 7 milyar dolar toplanmıştı.