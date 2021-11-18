Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Kasım 2021 dolar, euro ve sterlin fiyatları)

Dolar kuru, Merkez Bankası'nın bugün saat 14:00'da açıklayacağı faiz kararı öncesi hızlı tırmanışına devam ediyor.

Geçen cuma 10 lirayı aşan kur, sadece 3 günde yaklaşık yüzde 10 yükseldi 11 lira sınırına dayandı.

Gece saatlerinde 10,97'yi gören dolar/TL, bugün 10,72'lerde seyrediyor.

Euro/TL 12,43'ü gördükten sonra, bugün 12,14 seviyesinden el değiştiriyor. Sterlin/TL ise 14,490'dan satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 95,8 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1330'dan alıcı buluyor.



Uzmanlar, küresel bazda artan enflasyon baskılarının dolar talebini artırdığını belirterek, dolar endeksinin dün 96,2 ile son 16 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bu seviyenin hemen altında dengelendiğini kaydetti.



ERDOĞAN: FAİZ BELASINI MİLLETİN SIRTINDAN KALDIRACAĞIZ



AK Parti Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizin sebep, enflasyonun netice olduğunu yineledi. Erdoğan, "Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Milleti faize ezdiremeyiz. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim" dedi.

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Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak faiz kararına kilitlendi. Türk Lirasında son günlerde sürekli yukarı yönde yaşanan hareketliliğin ardından analistler TCMB'den gelecek kararı bekleyecek.



TCMB son iki toplantısında piyasaların beklentisinin üzerinde 300 baz puan faiz indirimine gitmişti. Piyasa anketlerinin neredeyse tamamında faiz indirimi yönünde görüş belirtilirken, beklentiler 100 baz puan indirim yönünde yoğunlaşıyor.

Öte yandan bugün yurt dışında, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi izlenecek.