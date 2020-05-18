Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

18.05.2020 - 09:05

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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Mayıs 2020 güncel çeyrek ve gram fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Mayıs 2020 güncel çeyrek ve gram fiyatları

Küresel piyasalarda ve Türkiye'de corona virüsü salgına dair veriler ve hükümetlerin adımları takip edilmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftayı 6.91 seviyelerinde kapatan dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününde 6,88 TL'den güne başladı. 

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8910 liradan, euro 7,4560 liradan haftaya başladı.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9150 lira, euronun satış fiyatı ise 7,4940 lira olmuştu.

EKONOMİ GÜNDEMİ 

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak-Mart 2020 dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2019 yılına ait 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek.

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