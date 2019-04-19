Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor.
Hafta başında yükselişe geçen dolar önceki gün 5,85'e kadar yükselmesi sonrasında yeniden 5,80 sınırında hareket etmişti.
Haftanın son gününde ise dolar, 5,82 TL'de işlem görüyor.
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Euro/TL ise 6,54 TL'de yer alıyor.
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 5,80'in altında kalıcılık sağlaması durumunda düşüşünü sürdürebileceğini, 5,8250'nin direnç, 5,7210'un destek konumunda olduğunu kaydetti.
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