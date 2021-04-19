Dolar kuru bugün ne kadar? (19 Nisan 2021 dolar - euro fiyatları)

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN



Yeni haftaya yatay bir seyirde başlayan dolar/TL, 8,09 seviyelerinde işlem görüyor.

Kur, geride bıraktığımız hafta en düşük 8,0134 ve en yüksek 8,1574 seviyelerini görmüştü.



Aynı dakikalarda euro/TL ise 9,68 seviyelerinde yer alıyor.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündemi sakinken TCMB Şubat ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak. Dünya genelinde ise ﻿corona virüs salgınına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

﻿VİDEO: ASEMPTOMİK HASTALARIN EVDE KALMASINI SAĞLAMALIYIZ