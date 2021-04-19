Dolar kuru bugün ne kadar? (19 Nisan 2021 dolar - euro fiyatları)

ntv.com.tr 19.04.2021 - 08:15
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Yeni haftaya yatay bir seyirde başlayan dolar/TL, 8,09 seviyelerinde işlem görüyor.
Kur, geride bıraktığımız hafta en düşük 8,0134 ve en yüksek 8,1574 seviyelerini görmüştü.
Aynı dakikalarda euro/TL ise 9,68 seviyelerinde yer alıyor.
Bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündemi sakinken TCMB Şubat ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak. Dünya genelinde ise corona virüs salgınına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.
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