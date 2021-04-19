Dolar kuru bugün ne kadar? (19 Nisan 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 19 Nisan 2021 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 19.04.2021 - 08:15

Dolar kuru bugün ne kadar? (19 Nisan 2021 dolar - euro fiyatları)

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Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Nisan 2021 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Nisan 2021 güncel altın kuru fiyatları

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Yeni haftaya yatay bir seyirde başlayan dolar/TL, 8,09 seviyelerinde işlem görüyor. 

Kur, geride bıraktığımız hafta en düşük 8,0134 ve en yüksek 8,1574 seviyelerini görmüştü.

Aynı dakikalarda euro/TL ise 9,68 seviyelerinde yer alıyor.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündemi sakinken TCMB Şubat ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak. Dünya genelinde ise ﻿corona virüs salgınına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

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