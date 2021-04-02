Dolar kuru bugün ne kadar? (2 Nisan 2021 dolar - euro fiyatları)

Hafta içinde, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesinin ardından gördüğü zirveleri zorlayan dolar/TL, yeni başkanın sıkı para politikasına bağlı kalacağını taahhüt etmesi ve ABD Hazine tahvil faizlerindeki gerilemeye paralel olarak dolarda sakinleşme görülüyor.



Bankalararası piyasada güne 8,11 seviyesinden başlayan dolar/TL 8 liranın altını gördü. Kur en düşük 7,98 seviyesine indi.

Euro/TL de 9,50'in altında işlem görüyor.



Uluslararası piyasaların Paskalya tatili nedeniyle kapalı olduğu işlem gününde hacimlerin düşük olması bekleniyor.



KAVCIOĞLU'NDAN 'SIKI PARA POLİTİKASI' MESAJI



Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu geçen hafta göreve başlamasından sonra verdiği mesajlarda önceki dönemde başlatılan sıkı para politikasına bağlı kalınacağını söyledi.



Ağbal'ın görevden alınmasının ardından dolarda yukarı yönlü sert hareket yaşanmış ve kur 8,4850'ye kadar yükselmişti.



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