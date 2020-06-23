Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Haziran 2020 dolar - euro fiyatlarında son durum)

Küresel piyasalar iyimser bir gün geçiriyor. Önemli bir haber akışı olmamasına karşın ABD borsalarının dün artıda kapanmasının ardından ABD vadelileri ve Asya borsaları sınırlı da olsa artıda seyrediyor.



Hazine ihalelerinin takip edileceği günde dolar/TL 6,85 seviyesinde, euro/TL ise 7,74 seviyesinden işlem görüyor.

Hazine, 3 yıl (938 Gün) vadeli sabit kuponlu ve 5 Yıl (1.820 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracı gerçekleştirecek.

BORSA 4 AY SONRA 115 BİN PUANIN ÜZERİNDE AÇILDI



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,48 artışla 115.740,98 puana yükseldi. Böylece BİST 100 Endeksi, 25 Şubat'tan sonra ilk kez 115 bin puanın üzerinde açılmış oldu.

Bu hafta gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak.

Uzmanlar, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI verileri ile ABD'de yeni konut satışlarının verilerinin takip edileceğini bildirdi.



Yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü ifade eden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80-6,87 bandının öne çıktığını kaydetti.

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