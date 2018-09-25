Dolar/TL, gelişmekte olan ülke para birimlerine girişler ve Türk bankacılık sektörüne ilişkin artan iyimserlikle geriledi.



Dolar dün haftaya 6,30'un üzerinde başlaması sonrasında yönünü aşağı çevirdi. Kur bu sabah 6,10'un altına gerilemesi sonrasında yeniden 6,16 civarında işlem görüyor.



Euro/TL de 7,27'nin altında hareket ediyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, ABD'de Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için New York'ta bulunan ülke liderlerinin, yaptıkları ikili görüşmeler ve konuşmaların piyasaların odağında olacağını kaydetti.



Dolar/TL'de teknik açıdan 6,00 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda 5,70 seviyesinin gündeme geleceğini söyleyen analistler, 6,15'in ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.



Piyasalar yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) kararını bekliyor. Fed'in faiz oranlarını 2015 sonlarından bu yana sekizinci kez artırması bekleniyor.

BORSA, AÇILIŞTA 100 BİN PUANI AŞTI



BIST 100 endeksi ise, güne yüzde 0,55 yükselişle 100.096,80 puandan başladı. Ardından günün ilk yarısında yüzde 0,16 değer kazancıyla 99.705 puana kadar çıktı.

Uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 98.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.



VİDEO: DOLARIN DÜŞÜŞÜNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER NELER? (PİYASALARDA FED BEKLENTİSİ)

