Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Haziran 2021 dolar - euro fiyatları)

Haftanın son işlem gününde döviz kurları dünkü kapanış seviyelerinde seyresiyor.

Dün 8,65'lerdeki yatay seyrini piyasaların kapanışına doğru yukarı çeviren dolar/TL 8,70; euro/TL ise 10,40 civarında değerleniyor.



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Dolar, yatırımcılar enflasyona dair bir gösterge olan ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisini beklerken son ayların en yüksek seviyelerine yakın. Dolar endeksi geçen hafta gördüğü 92.408'in altında 91.833 seviyesinde yatay seyretti ancak mayısta gördüğü 90'ın altı seviyelerin üzerinde işlem görüyor.

Yurt içinde yabancı ziyaretçi sayıları, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Tüketici Güveni takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Gaziantep İş Dünyası ile buluşması sırasında yapacağı açıklamalar da izlenecek.