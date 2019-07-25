Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu faizi 4,25 puan indirerek yüzde 19,75'e çekti.
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Bankalararası piyasada dolar/TL kritik karar sonrasında 5,71'den 5,77 seviyesine kadar yükseldi. Tepki yükselişinin ardından bu düzeyde tutunamayan kur, karar öncesi seviyesinin de altına geriledi. Dolar kuru şu sıralar 5,70'in altında seyrediyor.
Karar öncesi 6,36 civarında hareket eden Euro/TL ise 6,43 seviyesine yaklaştı. Kur ardından 6,35 seviyesinde dengelendi.
Ekonomistler Merkez'den 2-3 puan civarında bir faiz indirim bekliyordu.
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kapanışlarda 5,6550'nin destek konumuna geleceğini belirten analistler, 5,7550'nin ise direnç olarak izleneceğini belirtliyor.
İSTANBUL'DA KURBANLIK FİYATLARI