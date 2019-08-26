Dolar/TL, bankalararası piyasada yeni haftaya 5,8064 TL seviyelerinde başladı.
Geçtiğimiz hafta 5,7905 seviyelerine gelerek son 1,5 ayın en yüksek seviyelerini gören dolar/TL, bu haftaya da 5,80 TL ile başladı.
Euro/TL ise 6,47 TL'de yer alıyor.
Bugün için sakin bir veri gündemi beklendiğini kaydeden analistler, yurtiçinde TÜİK tarafından açıklanacak ağustos ayı sektörel güven endeksinin takip edileceğini ifade etti.
Teknik açıdan dolar/TL için 5,75'in üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi durumunda 5,85'in gündeme geleceğini söyleyen uzmanlar, 5,6950'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
VİDEO: MERKEZ BANKASI'NIN ZORUNLU KARŞILIK ADIMI NE ANLAMA GELİYOR?