Dolar kuru bugün ne kadar? (26 Şubat 2021 dolar - euro fiyatları)

Türk Lirası'nda kasım ayından bu yana devam eden rüzgar bu hafta tersine döndü.

Dolar/TL ve euro/TL, son bir hafta içerisinde yüzde 8 yükselirken özellikle dün piyasaların kapanışından sonra kurlarda sert hareketler yaşandı. Dolar/TL 7,40'ı geçerken; euro/TL 9'un üzerini gördü. Bu sabah saatlerinde ise dolar/TL, 7,48; euro/TL ise 9,09 seviyelerini test etti.



Dolar/TL şu dakikalarda 7,42, Euro/TL de 9,00 civarında seyrediyor.

Kurlarda dün akşam yaşanan atakta ABD tahvil faizindeki ani yükseliş önemli rol oynadı. Şubat başından yüzde 1,10 seviyelerinde olan ABD 10 yıllık tahvil getirisi akşam dakikalar içinde 1,5 seviyesinden yüzde 1,6 seviyesine çıktı.



Ekonomist Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu'na göre, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü baskının azalması için emtia fiyatlarındaki, özellikle bakır fiyatındaki artışın durması yada yavaşlaması gerekiyor.

Aslanoğlu, "Baskının devam etmesi durumunda, Fed getiri eğrisi kontrolünü muhtemelen seslendirecek" yorumunu yaptı.

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Uzmanlar, enflasyonist baskıların yükseleceği ve bu paralelde ABD Merkez Bankası'nın faizleri öngörülenden daha erken artıracağı beklentileriyle tahvil piyasasından çıkışların hızlandığını belirterek, bu durumun oluşturduğu panik havasının küresel çapta hisse senedi ve döviz piyasalarına sıçradığını söyledi.



Bugün ABD'de kişisel gelir ve harcama verilerinin izleneceğini aktaran uzmanlar, tahvil piyasasındaki hareketlerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini vurguladı.

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