Döviz piyasasında yüksek seyir devam ediyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL bu sabah 3,9950 seviyesine kadar yükseldi. Dolar dün 3,96-3,99 arasında hareket etmiş, 4 liraya yaklaşmıştı.
Euro/TL de 4,95'in üzerinde işlem görüyor.
Piyasalar bugün ABD'de büyüme, yarın ise Fed'in enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE'yi, içeride ise büyüme verisini takip edecek.
Dolar kuru bugün ne kadar? (28 Mart 2018 dolar - euro fiyatları)
ntv.com.trEkonomi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar 3,99'u aştı, euro 4,95'in üzerinde işlem görüyor.
Döviz piyasasında yüksek seyir devam ediyor.