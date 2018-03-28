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Dolar kuru bugün ne kadar? (28 Mart 2018 dolar - euro fiyatları)

ntv.com.tr

Ekonomi

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar 3,99'u aştı, euro 4,95'in üzerinde işlem görüyor.

Döviz piyasasında yüksek seyir devam ediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL bu sabah 3,9950 seviyesine kadar yükseldi. Dolar dün 3,96-3,99 arasında hareket etmiş, 4 liraya yaklaşmıştı.

Euro/TL de 4,95'in üzerinde işlem görüyor.

Piyasalar bugün ABD'de büyüme, yarın ise Fed'in enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE'yi, içeride ise büyüme verisini takip edecek.

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