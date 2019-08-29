Dolar kuru bugün ne kadar? (29 Ağustos 2019 dolar - euro fiyatları)

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Hafta boyunca 5,80 TL bandında hareket eden dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Kur, bu sabaha 5,82 TL'den başladı.



ABD-Çin ticaret savaşı endişeleriyle haftanın ilk işlem günü piyasaların kapalı olduğu saatlerde 6,47'yi görmesinin ardından gerileyen dolar/TL, dün yeniden 5,85'i görse de bu seviyede kalıcı olmadı.

Bankalararası piyasada dolar/TL bu sabah 5,82 TL civarında hareket ediyor.

Euro/TL ise 6,45 TL seviyesinden işlem görüyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Fransa'da gerçekleştirilen G-7 Zirvesi'nde İran konusunda atılan adımlar ile ABD Büyükelçisi David Satterfield'ın görevine başlaması konuları ele alındı.



İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki liderin, ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması hususunda kararlılıklarını yeniden teyit ettiğinin belirtildiği açıklamada, ayrıca rejim saldırılarının sürdüğü İdlib'de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla iş birliğinin sürdürülmesinin kararlaştırıldığı vurgulandı.



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Uzmanlar, ticaret savaşlarına ilişkin belirsizliklere, jeopolitik ve siyasi risklerin eklenmesiyle güvenli liman olan görülen varlıklara olan talebi desteklediğini, aynı zamanda gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kayıplarına yol açtığını söyledi.



Bugünün önemli gelişmeleri arasında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, “İhracat Ana Planı”nı açıklaması yer alıyor.

Bugün, yurtiçinde TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri ile temuz ayı dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirten uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8510 seviyesinin direnç, 5,7550'nin destek konumuna geldiğini kaydetti.

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