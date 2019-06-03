Dolar/TL'de bayram tatili öncesi sakin seyir görülüyor.
Bankalararası piyasada dolar 5,85 civarında hareket ediyor. Kur geçen hafta 6 liranın altına inmesi sonrasında 5,83'lü seviyelere kadar inmişti.
ABD ile ilişkilere yönelik iyimser beklentiler kurdaki düşüşte etkili oluyor.
Dolar/TL Mayıs ayının üçüncü haftasında 6,15'i test ettikten sonra yönünü aşağı çevirmişti. TL'deki değer kazancı ise geçen hafta benzer para birimlerinden pozitif ayrışmaya dönüşerek kuvvetlendi.
Euro/TL de 6,54 seviyesinde hareket ediyor.