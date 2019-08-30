Dün 5,83 civarında dengelenen dolar/TL, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yurt içi piyasanın kapalı olduğu günde 5,84 seviyelerinde yatay görünüm sergiliyor.
Euro/TL ise 6,45 civarında seyrediyor.
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Son dönemde ciddi değer kaybı gözlenen TL önceki gün bir düzeltme hareketi yaparak yönünü 5,80 seviyesinin altına çevirirken, gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi performansı gösteren para birimi olmuştu. Ancak 5,80'in altındaki seyir kalıcı olamadı.
Piyasalar önümüzdeki hafta pazartesi günü açıklanacak olan ikinci çeyrek büyüme verisi ile salı günkü enflasyon verisini izleyecek.
Uzmanlar kurda 5,75 seviyesine kadar olabilecek bir çekilmenin düzeltme hareketi olarak görülmesi gerektiğini belirtirken, yukarıda ise 5,85 seviyesinin önemine dikkat çekiyor.