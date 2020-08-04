Dolar kuru bugün ne kadar? (4 Ağustos 2020  dolar - euro fiyatları)

Yurt içi piyasaların gözü enflasyon rakamlarındaydı.

Enflasyon temmuzda yüzde 0,58 artarken, yıllık bazda yüzde 11,76 oldu.

Dolar/TL, Kurban Bayramı tatili sonrası bugün işleme açılan yurt içi piyasalarda güne düşüşle başlamasının ardından 6,9440 seviyelerinde bulunuyor.



Dün uluslararası piyasalarda 7,0004 seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 6,9559'dan tamamladı.



Bayramı tatili sonrası bugüne de düşüşle başlayan dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 6,9440 seviyelerinden işlem görüyor.



Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 8,1850 ve sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 9,0910 seviyelerinde bulunuyor.



Dolar endeksi, yüzde 0,2 düşüşle 93,4, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 1,1790 seviyelerinden satılıyor.



Analistler, ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile ABD ve Çin arasında artan gerilime ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.



Veri gündeminde bugün ABD'nin fabrika siparişleri verisinin öne çıktığını belirten analistler, yurt içinde tahminlerin altında gelen enflasyon verisinin Türk lirası varlıkları destekleyeceğini söyledi.

