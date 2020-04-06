Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Nisan 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 6 Nisan 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Spot piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 06.04.2020 - 07:15

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Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, geride bıraktığımız haftanın son işlem gününde mart ayı enflasyon rakamlarının ardından 6,70 seviyelerine kadar yükselmişti. 

Dolar kuru yeni haftaya 6,74 seviyelerinde başladı.

Euro/TL ise 7,30 seviyesinde yer alıyor.

Piyasalarda bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündemi bulunurken Çin borsası ise tatil. 

Yeni tip corona virüs salgınına ilişkin endişelerin devam ettiğini vurgulayan uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70'in direnç, 6,60'ın destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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