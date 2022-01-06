Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Ocak 2022 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları yeni yılın ilk haftası yüzde 2 yükseldi.



Dolar/TL 13,66 seviyelerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 15,48'lerde seyrediyor.

Dün Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımlandı.



Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı son toplantının tutanaklarında, faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği vurgulandı.



Fed tutanakları ışığında erken faiz artırımı ihtimalinin artmasıyla dolarda küresel olarak güçlenme yaşandı.

BORSADA "YUKARI ADIM KURALI" BUGÜN DE GEÇERLİ



Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, dün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu.



Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.



Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de ISM imalat dışı endeks başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.