Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Haziran 2018 dolar - euro fiyatları)

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Merkez Bankası'nın dünkü olağan toplantısında beklentilerin üzerinde faiz artışına gitmesi sonrası dolar geriledi.



Dolar/TL bugün bankalararası piyasada 4,50'nin altında hareket ediyor. Dolar/TL dünkü kararın ardından 4,58'den 4,4560'a kadar gerilemişti.



Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 125 baz puan ile beklentilerin üzerinde artırarak yüzde 17.75'e yükselltmişti. Merkez Bankası'nın önceki 3 puanlık faiz artışıyla birlikte toplam faiz hamlesi 4,25 puanı buldu.



Euro/TL de 5,30 civarında işlem görüyor.



Uzmanlar, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında Kanada'da bugün başlayacak ve 2 gün sürecek dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkeden oluşan G7 Grubu'nun Liderler Zirvesi'nden gelecek haber ve açıklamaların yakından takip edileceğini bildirdi.



Teknik açıdan dolar/TL'de 4,50'nin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşlerin ivme kazanacağını ve 4,4270 seviyesinin gündeme gelebileceğini belirten analistler, olası yükselişlerde 4,5860'ın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.



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