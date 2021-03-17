Dolar bugün kaç TL (17 Mart 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, 7,50 etrafında dalgalı seyir izlemeye devam ediyor.

Dün 7,50'nin altına inen dolar kuru bugün 7,48-7,50 aralığında hareket ediyor. Euro/TL de 8,92'de seyrediyor.

Dolar endeksi 92 bandındaki hareketini sürdürürken, ocak ayında 1.23'ü aşan euro/dolar paritesi 1.19'a kadar indi.

GÖZLER FED TOPLANTISINDA

Küresel piyasalar bu akşam kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısına odaklandı.

Uzmanlar, Fed'in büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize edebileceğini belirterek, istihdam ve iş piyasasına dair endişelerin de vurgulanabileceğini kaydetti.



Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden uzmanlar, dün tekrar yüzde 1,62’ye yükselen ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin takip edileceğini söyledi.



Fed toplantısı sonrası ise gözler yarın Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilecek. Piyasada politika faizinde en az 100 bp artış bekleniyor.

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