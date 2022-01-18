Dubai, Türk gayrimenkul yatırımcılarının radarında

Türk gayrimenkul sektörü pandemiyle geçen bir yılı daha yaklaşık 1,5 milyon konut satışıyla kapattı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayında açıklanan konut satış rakamlarına göre, yabancılara yapılan konut satışları 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 43,5 artarak 59 bin sınırına dayandı.

Yabancıya satışta İran ve Irak zirveyi paylaşırken, sıralamada Ortadoğu coğrafyasının ağırlığı hissedildi. Türkiye’de yabancı yatırımcılara 250 bin dolar yatırım karşılığında vatandaşlık hakkı tanınması, gayrimenkul sektöründe yabancı oranını her geçen gün artırdığını belirten Dubai merkezli gayrimenkul şirketi Damac Group'un Satış Danışmanı Aslıhan Çaybaşı, "Dünyanın farklı bölgelerindeki uygulamalar da Türk gayrimenkul yatırımcılarının yurt dışı yatırımlarına yön veriyor.



Birleşik Arap Emirlikleri’nde yürürlükte olan yabancı vatandaşlık kanunundaki vatandaşlık şartının 1 milyon dirhemden 750 bine karşılık gelen 205 bin dolara düşürülmesi, Türk yatırımcıların Dubai’deki projelere talebini artırdı.

Dubai’nin en yüksek kira getirisine sahip Business Bay bölgesinde yer alan Damac Hills ve Damac Hills 2 projelerimiz Türk yatırımcılardan büyük ilgi görüyor" dedi.



YÜKSEK KATMA DEĞER, LÜKS VE KONFOR ARAYIŞI



Türk yatırımcıların yurt dışı yatırımlarına, yüksek katma değer ile lüks ve konfor arayışlarının yön verdiğini söyleyen Satış Danışmanı Aslıhan Çaybaşı, "Dubai merkezli bir inşaat şirketi olarak projelerimizin %90’ı şehrin kalbi olarak nitelendirdiğimiz Business Bay bölgesinde yer alıyor. Şehir merkezindeki Damac Hills ve Damac Hills 2 rezidans projelerimizin yanı sıra, 5 milyon metrekare alana yayılan ve içinde golf sahasından okula, hastaneden aqua parklara kadar çeşitli donatıları barındıran kompleks projelerimiz de bulunuyor" dedi.

"12-13 YILDA KENDİNİ AMORTİ EDİYOR"



Damac Hills ve Damac Hills 2’deki konutların fiyatlarının 220 bin dolardan başladığını belirten Aslıhan Çaybaşı, "Projelerimizde yatırımcılarımıza %14 ile %24 arasında değişen peşinatlarla faizsiz taksit avantajı sunuyoruz. Peşin ödemelerle ise çok cazip fırsatlar yatırımcıları bekliyor. Projelerimiz, yatırımcıya sunduğu katma değerde dünya konut piyasasının önünden gidiyor. Kira getirisiyle 12-13 yılda kendini amorti ederek dünya piyasasındaki konumunu güçlendiriyor" dedi.



"36 BİN 400 KONUTA İMZA ATTIK"



Dubai’nin dünyada lüks konut piyasasının kalbinin attığı bir şehir olarak Türk yatırımcılar için kazançlı yatırımın adresi olduğuna değinen Aslıhan Çaybaşı, “Beyrut, Amman, Riyad, Cidde, Doha ve Maskat’ın yanı sıra, Londra’da projelerimiz bulunuyor Geliştirdiğimiz 100'den fazla uluslararası ödüle sahip projeyle bugüne kadar 36 bin 400 konuta imza attık.

Uzman ekibimizle bir yandan proje inşaatlarını sürdürürken, diğer yandan yeni projeler geliştiriyoruz. Dünyanın farklı bölgelerinde ki 29 bin konuttan oluşan projelerimizin planlama ve inşaat aşamasını sürdürüyoruz” diye belirtti.