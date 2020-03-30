Easyjet tüm uçuşlarını durdurdu

İngiliz havayolu şirketi Easyjet, corona virüs salgını nedeniyle tüm uçuşlarını durdurdu

ntv.com.tr 30.03.2020 - 17:01 | Son Güncelleme : 30.03.2020 - 17:04

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Dünyada 35 binden fazla kişinin ölümüne neden olan corona virüs pek çok sektörü olduğu gibi havacılığı da vurdu.

İngiltere merkezli Easyjet, tüm uçuşlarını durdurduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, hükümetin açıkladığı destek paketi kapsamında iki ay boyunca çalışanlarının maaşlarının yüzde 80’inin ödeneceğini bildirdi.

Avrupa’da Ryanair, British Airways ve Lutfhansa’nın aralarında bulunduğu çok sayıda hava yolu şirketi uçuşlarını iptal etmişti.

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