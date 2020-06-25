ECB, Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına euro cinsinden likidite sağlayacak

Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) yapılan açıklamada, yeni Avrosistem Repo Programı (EUREP) ile Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına avro cinsinden finansman sağlanabileceği bildirildi.



Açıklamada, bankanın bu adımı, Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarının corona virüs salgını nedeniyle likidite ihtiyacının karşılanması amacıyla tedbir amaçlı olarak sunulduğu belirtildi.



ECB açıklamasında, yeni programın Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına avro cinsinden borçlanma imkanı tanıyacağı, programın 2021 yılının haziran ayının sonuna kadar süreceği kaydedildi.



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