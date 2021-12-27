Egeli perakendecilerden indirim kararı

İzmir, Aydın, Uşak, Muğla, Denizli, Manisa'da kurulu 26 şirketin üye olduğu Ege Perakendeciler Derneği (Ege PERDER), bazı ürünlerin satış fiyatlarında düzenleme yaptı.

Firmalarla görüşmeyi sürdüren dernek yetkilileri, yılbaşından sonra da indirimlerin sürmesini bekliyor.

Kurdaki düşüşten sonra kutu ve ambalaj ebatlarına göre ayçiçeği yağında yüzde 10 ila 20, tuvalet kağıdında da yüzde 10 ila 30 arasında değişen oradan indirim yaptıklarını aktaran Ege PERDER Başkanı Feyzi Başdaş, yumurtaya da yüzde 20-25 arası indirim beklendiğini açıkladı.